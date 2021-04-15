AKP'li Şamil Tayyar'dan patates çuvalıyla poz veren Hilvan Kaymakamı'na: Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı, şovuna malzeme yapıyor

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan patates çuvalı ile poz veren Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan için "hadsiz" yakıştırmasında bulundu.

Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı fotoğraf çektirmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı ile görüntülenirken çekilen fotoğrafı, tartışma konusu oldu.

Fotoğraf karesine tepki gösterenlerden biri de AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar oldu. Tartışma yaratan kare için "Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor" ifadelerini kullanan Tayyar, şöyle devam etti: "Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!"