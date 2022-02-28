AKP'li Şamil Tayyar: Çocuk tacizcisi eski vekilin AK Parti'ye katkısı olmaz

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Çocuk tacizcisi eski vekilin AK Parti'ye katkısı olmaz" diye yazdı. Tayyar, kimi kastettiğini ise açıklamadı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz" ifadesini kullandığı bir mesaj paylaştı.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir."

Tayyar, kimi kastettiğini söylemedi.