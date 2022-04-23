AKP'li Şamil Tayyar: 1980 öncesi ritüelinden gelecek inşa edilmez; soldakinde karanlık, sağdakinde aydınlık vardır

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, enerjiye gelen yüksek zamlar karşısında 3 aydır elektik faturasını ödemeyen bir elektriğinin kesilmesi sonrası bir hafta karanlıkta kalma eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Tayyar, Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynarken çekilen bir fotoğrafıyla karşılaştırdı ve "Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır" dedi.

Tayyar, Twitter'dan şunları yazdı:

"Siyaset; umuda yolculuktur, hayal kurmaktır geleceğe dair. 1980 öncesi ritüelinden gelecek inşa edilmez, sadece kendi elinizle karanlığa mahkum olursunuz. Anılarda dolaşarak değil gençler gibi geleceğe koşarak yol alırsınız. Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır."