AKP'li Şahinbey Belediyesi'nden FETÖ üyeliğinden ceza almış şahsın şirketine ihale

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin köprülü kavşak ihalesini kazanan şirket ortaklığında yer alan Uluray şirketinin yüzde 51 hisse sahibi olan Ekram Karakuş'un FETÖ üyeliğinden 6 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Karakuş'tan dolayı tekliflerini devre dışı bırakmak isteyen şirketleri ise belediye reddetti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İhaleyi 96 milyon 921 lira bedelle kazanan şirket ortaklığında (Tbm Yapı Eml. İnş. Taah. Tur. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. - İmaj Altyapı Üstyapı San. ve Tic. AŞ - Uluray Yapı İnş. AŞ - Baran Yapı İnşaat Metal Nak. Mad. San. Tic. AŞ - Eskikale İnş. Nak. Pet. Mad. ve Turz. AŞ İş Ortaklığı) yer alan Uluray şirketinin yüzde 51 hisse sahibi Mustafa Erkam Karakuş’un FETÖ üyesi olmaktan altı yıl hapis ceza aldığı ortaya çıktı.

İhalenin ardından diğer şirketler, Karakuş’un FETÖ üyeliğinden ceza aldığını belirterek tekliflerinin devre dışı bırakılması için belediyeye başvuruda bulundu. Belediyenin şirketlerin şikâyetini reddetmesi üzerine ortaklar KİK’e (Kamu İhale Kurumu) gitti.

Şikâyette “Karakuş’un cezasının Yargıtay’da temyiz edilmiş olsa da Karakuş hakkındaki hapis cezasının onandığı ve temyiz başvurusunun kararın yürürlüğünü durdurmadığım” belirtildi. Belediyenin FETÖ üyeliğinden ceza almış bir kişiye ihale vermeye çalışmasının kanuna aykırı olduğu ve mevcut durumdan haberleri olmadan iş ortaklığı yaptıkları belirtilen şikâyette, bu şekilde ihale sürecine devam etmek istemedikleri ifade edildi.

Şikâyeti değerlendiren kurul, kararında “anılan şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunun sabit görüldüğü ve nihai olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinin belirtildiği anla[1]şılmıştır” denildi. Kurul oybirliği ile iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verdi.