AKP'li Şahinbey Belediyesi'nde işçiler 6 yıldır toplu iş sözleşmesi imzalayamadı

DİSK Genel İş Sendikası, AKP’li Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Katılım AŞ’de çalışan işçilerin 6 yıldır toplu iş sözleşmesi yapamadığını açıkladı.

Sendikanın 20 yıldır yetkili olduğu işyerine, işverenin talimatıyla Hizmet-İş Sendikası girdi. Başka şirketlerden buraya üye işçi kaydırıldı ve Genel-İş’in yetkisine itiraz edildi. Mahkeme ise iki kez Genel-İş lehine karar verdi. Belediye ve Hizmet-İş’in itirazı üzerine karar değişti. Buna da Genel-İş itiraz etti ve 2015’te Yargıtay’a başvurdu. Dosya 6 yıldır Yargıtay’da. DİSK Genel İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Göçmen, “İşçiler, hükümetin açıkladığı asgari ücret kadar maaş alıyor. Diğer hakları beklemede” derken, DİSK Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun işçiyi mağdur ettiğini vurguladı.