AKP'li Şahinbey Belediyesi, 891 bin TL'ye Diyanet Vakfı'ndan kitap aldı

AKP'li Şahinbey Belediyesi, ilçede açılması planlanan millet kıraathaneleri için Diyanet Vakfı’na ait matbaadan 891 bin 154 TL’lik kitap alacak. İhale kapsamında Necip Fazıl Kısakürek, Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu gibi isimlerin kitaplarının alınacağı bildirildi.

AKP’li belediyenin, “Millet Kıraathaneleri için Kitap Alım İşi” ihalesi 18 Kasım 2021 tarihinde düzenlendi. İhale kapsamında yedi şirket doküman satın alırken ihaleye beş şirket teklif verdi. Şahinbey Belediyesi, ihaleye teklif veren dört şirketi çeşitli gerekçelerle eledi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, dört şirketin saf dışı bırakılması ile ihalede rakipsiz kaldı. İhale kapsamında AKP’li Şahinbey Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında 22 Aralık 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli kayıtlara, 891 bin 154 TL olarak geçti. Kitapların, 31 Mart’a kadar belediyeye teslim edileceği belirtilirken kitap listesinde dikkat çeken yazarlar yer aldı.

Dikkat çeken yazarlar

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, idarenin Diyanet Vakfı matbaasından kitaplarını alacağı yazarlardan bazıları şöyle kaydedildi:

-Necip Fazıl Kısakürek, 2 bin 25 adet

-Mustafa Armağan, 165 adet

-Yavuz Bahadıroğlu, 390 adet

-Fatih Duman: 510 adet

"İhalede beş katılımcının dört tanesi elendi"

Kitap listesinde, “AKP döneminde parlayan” ve iktidara yakınlığı ile bilinen birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Atatürk'e hakaretleriyle ünlü Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan da kitap sayısı bakımından kendilerine üst sıralarda yer bulmuşlar” dedi. Kalkan, ihalenin etik dış unsurlar barındırdığını savunarak, şunları söyledi: “Bir ihalede beş katılımcının dört tanesi eleniyorsa etik olarak ihaleyi iptal edip, yeniden yaparsınız. Kendi meclis üyelerini kitap fuarında Armağan etkinliğinde içeri aldırtmayanların yaptığı bu ihaleye şaşırmadım.”