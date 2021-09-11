AKP'li Öztürk: Toplumumuz Cumhurbaşkanımızdan çok memnun; fiyat artışları salgın kaynaklı

AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Toplumumuz Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden çok memnun. Ama eleştirdiği yönleri var mı? Elbette var” dedi. Salgın döneminin ekonomide dalgalanmaya yol açtığını belirten Öztürk, "Bazen bu nedenlerle fiyat artışları oldu. Bazen de maalesef fırsatçılık yapan sektörler oldu. Bütün bunlar, fiyatlardaki dalgalanmadan dolayı vatandaşın mağdur olduğunu bundan şikayetçi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Giresun’da AKP İl Başkanı Kenan Tatlı ve merkez ilçe başkanı Mehmet Başer de ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sabri Öztürk yapılan hizmetleri ve projeleri anlattı. TBMM’nin tatilde olduğu dönemde il ve ilçe gezileri yaparak vatandaş ve esnafı ziyaret ettiğini belirten Öztürk, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin birliğini ve beraberliğini temsil etmesi, çok güçlü liderlik yapması, özellikle dış politikadaki başarıları, Türkiye’nin birçok alanda önemli ülkeler arasına girmesi gibi nedenlerle gerçekten toplum Cumhurbaşkanı'mızdan memnun, hükümetimizden memnun. Elbette eleştirdiği yönler var mı? Elbette var. Benim gördüğüm kadarıyla vatandaş diyor ki; Allah razı olsun, çok önemli şeyler yaptınız. Fakat bu salgın döneminde dünyadaki ham madde temini sorunu, işyerlerinin kapatılması, kapanmak zorunda kalınması belli tedbirler çevresinde ekonomide bir dalgalanma yol açtı. Bazen bu nedenlerle fiyat artışları oldu. Bazen de maalesef belli sektörlerde fırsatçılık yapan sektörler oldu. Bütün bunlar fiyatlardaki dalgalanmadan dolayı vatandaşın mağdur olduğunu bundan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Bu konuda vatandaşın tavsiyelerini alıyoruz. Saygı duyuyorum.”

Salgın bittiğinde bu dalgalanmanın son ereceğini öne süren AKP'li Öztürk, “O zaman insanların rahat edeceğini düşünüyorum” dedi

"Vatandaş seçim istemiyor ama hazırız"

“Seçim olacak mı” sorusuna da yanıt veren Sabri Öztürk, “Vatandaşta seçim talebi görmedim ama muhalefette seçim talebi var, doğaldır. 20 yıldır girdiği her seçimde yenilen muhalefet, yenilen pehlivan güreşe doymazmış gibi sürekli seçim istiyor. Bu da bizi zinde tutuyor. Zaman zaman ‘seçim mi var iktidar muhalefet sahada’ diyorlar. AK Parti, Türk siyasetinde devrim yapmış, Türk siyasetinin yeniden yazılmasına yol açmış çok önemli siyasi bir hareket” diyerek partisinin her zaman seçime hazır olduğunu söyledi. (ANKA)