AKP’li Özlem Zengin’den “Erdoğan” paylaşımı: “Arazi, arazi, arazi”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Arazi...Arazi...Arazi…!” tweetini paylaştı. Zengin gelen yorumlar sonrası, "Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, 'arazi' sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur" açıklamasını yaptı.

Zengin daha sonra, Erdoğan’ın “CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin, yalanlarını, çarpıtmalarını, iftiralarını, hezeyanlarını, terörist ve darbe seviciliklerini, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, özellikle de muhalifiyle her vatandaşımıza biteviye anlatmanızı istirham ediyorum. Arazi, arazi, arazi. Durmak yok yola devam" dediği videoyu paylaşımına ekledi.

Zengin son tweetinde ise, “Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, “arazi” sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur... Açık arama gayretinizi siyaset dilini anlama üzerine teksif edin.” ifadesini kullandı.