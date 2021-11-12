AKP'li Özkaya'dan gençlere tavsiye: Torpille bir yere gelenler sabun köpüğü gibi tez zamanda geçer giderler

Gençlerin sürekli torpil olmadan bir yere gelinmediğini söylediğini aktaran AKP’li Ali Özkaya, “Torpille bir yere gelenler sabun köpüğü gibi tez zamanda geçer giderler” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlenen Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi programında AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da bir konuşma yaptı. Özkaya öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Çocukken de milletvekili olmak istiyordum"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, çocukluğundan beri milletvekili olmayı hayal ettiğini söyleyen AKP’li Özkaya, “Ben hakim savcı değil avukat olacağım diye karar verdim. Çocukken de milletvekili olmak istiyordum. Allah bize her şeyi nasip ediyor. Ama bir tek şartla. Çalışmakla ve gayret etmekle” dedi.

"Emeği ile bir yerlere gelenleri hiç kimse yerinden sökemez"

Gençlerin torpil olmadan bir yere gelinmediğine ilişkin şikayetleri olduğunu söyleyen Özkaya, “Efendim torpil olmadan bir yere gelinmiyor. Bunu gençlerimiz hep söylüyor. Biliyorum. Torpille bir yere gelenler sabun köpüğü gibi tez zamanda geçer giderler. Emeği ile bir yerlere gelenleri hiç kimse yerinden sökemez. Sadece biraz dalgalanma olur. Onun için kendinize güvenin. İnanın ve çalışın. Çalışanın her zaman Allah yardımcısı olur” ifadelerini kullandı.