AKP'li Özkan: İktidarımız dönemindeki en büyük reform; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "AK Parti iktidarları döneminde hayata geçen en büyük reform; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçtiği 24 Haziran 2018'den günümüze kadar 3 yıllık sürede çok büyük başarılar elde ettik" dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle geçtiğini hatırlatan Özkan, "AK Parti iktidarları döneminde hayata geçen en büyük reform; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluş sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu ülke, milletçe yekvücut olmak suretiyle kısa süre zarfında adliyede, mülkiyede, hastanede, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ve bir refah istikametinde nasıl hızlı adımlar atmışsak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 24 Haziran 2018'den günümüze kadar 3 yıllık süre zarfında da çok büyük başarılar elde ettik" diye konuştu.

Demokrasi yolculuğunun, cuntalarla darbelerle darbe teşebbüsleriyle kesintiye uğradığını belirten Özkan, bu süreçlerin kapanmasının yolunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunun da 2016'daki darbe teşebbüsü akşamında bir kez daha görüldüğünü söyledi. (DHA)