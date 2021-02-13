AKP'li Özkan'dan ‘yeniden kuruluş anayasası’ açıklaması: Kuruluştaki değerleri yeniden hayata geçirme talebidir

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "yeniden kuruluş anayasası" sözüyle "kuruluştaki maddi-manevi değerleri yeniden hayata geçirmeyi" kast ettiğini söyledi.

Yeni anayasa tartışmaları sürerken, "yeniden kuruluş anayasası" ifadesiyle açıklamasına muhalefetin tepkisini çeken AKP'li Cahit Özkan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP’li Özkan, 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbal için milletçe topyekun bir mücadele verildiğini, mücadele sonucunda "cumhuriyetle taçlandırılan yeni Türkiye’nin kurulduğunu" söyledi. Özkan, "AKP olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirilen reformlarla bu darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini, darbeyi de mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdıklarını" belirtti.

Özkan, "Milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda Cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz."

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