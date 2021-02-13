CHP'li Özel'den AKP'li Özkan'a "Yeniden Kuruluş Anayasası" tepkisi: Cumhuriyet'i yıkamayacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın yeni anayasa çalışmalarını “Yeniden Kuruluş Anayasası” olarak nitelendirmesine karşı “Cahit Özkan’a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’” diyerek tepki gösterdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın yeni anayasa çalışmaları için yaptığı “Bu anayasanın ismi Yeniden Kuruluş Anayasası olacak” benzetmesini eleştirdi.

Özel, “16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, kurucu iradenin 23 Nisan 1920’de Meclis’i açtığını, 29 Ekim 1923’te ise cumhuriyeti ilan ettiğini vurgulamış, egemenliği halktan alıp Saraya devreden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan bu yeni rejimin olsa olsa ‘yıkıcı bir irade’ olabileceğini, kurucu iradenin ve cumhuriyet rejiminin kazanımlarını yok etme niyetlerini olduğunu ifade etmiştik. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle tarih bizi haklı çıkardı” dedi.

"Amaçları kuruluş iradesini yıkmak"

Özel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti, hiçbir iktidar, yürütme erkini kullanan hiçbir grup, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, Parlamentomuzu açan, cumhuriyetimizi kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerimizle ve kurucu felsefemizle hiç bu kadar kavga etmedi. İktidarları boyunca kurucu değerlerimizle kavga eden bu siyasi iktidarın temsilcileri birkaç hafta önce, milli kurtuluş mücadelemize karşı çıkan, Kuvayı Milliye’ye ve Ankara hükümetinin tam karşısında konumlanan İskilipli Atıf Hoca’yı bir Kuvayı Milliye kahramanıymış gibi valisiyle, rektörüyle, vekiliyle andı. AKP’nin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisini Kuvayı Milliye’nin karşısında konumlandırdı. Bu iktidarın Ayasofya’ya başimam olarak atadığı kişi Anayasa’dan laikliğin çıkarılmasını savundu. Şimdi de AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan arkalarında ne Parlamentoda ne halk nezdinde yeterli destek bulunmadan bir ‘kuruluş Anayasası’ndan bahsediyor. Cahit Özkan’ın bu sözleri AKP’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yetiştirmeyi amaçladıklarını açıkladıkları bu yeni anayasayla niyetlenenin kuruluş felsefesinin kazanımlarını yok etmek hatta kuruluş iradesini yıkmak olduğunu gösteriyor.”

"84 milyonun tamamını bulurlar"

AKP MKYK Üyesi Ayhan Oğan’ın anaya değişikliğinin yürürlüğe girdiği dönemlerde yaptığı, “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” açıklamasını anımsatan Özgür Özel, şunları söyledi:

“Daha sonra bu sözleri kuran kişi Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ile taltif edildi. AKP, Cahit Özkan’ın sözlerini sahiplenmediğini bir an önce açıklamak durumundadır. Cahit Özkan’a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bu cumhuriyet o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki bu cumhuriyetin kurucu değerleri, vatandaşlarımız tarafından o kadar içselleştirilmiştir ki onu yıkmaya yeltenenler karşılarında sadece bu ülkenin kurucu partisi olarak CHP’yi değil, genciyle yaşlısıyla, muhafazakarıyla, sosyal demokratıyla, Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle 84 milyonun tamamını bulurlar."