AKP'li Özkan'dan HDP'li Semra Güzel hakkında açıklama: Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Milletvekili Semra Güzel'in 5 yıl önce PKK'lı Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının basında yer almasına ilişkin olarak, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız" dedi.

Özkan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu bir hukuki süreçtir. Bu hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç, aynen trenin rayında yol aldığı gibi; anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. İnşallah bizler de Meclis çatısı altında aziz milletimizin böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa yapacağız. Elbette bu çerçevede, Karma Komisyon’da yeri saati vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı, anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolu açar. Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine de neden olmayız.” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - HDP’li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi

Ne olmuştu?

İHA’nın aktardığına göre; 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın PKK'ya yönelik operasyonunda öldürülen 4 kişiden biri olan Malatya nüfusuna kayıtlı 'Koçero Meleti' kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları olduğu belirlendi.

Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyordu.

Semra Güzel açıklama yapmıştı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, medyada yayınlanan fotoğraflarla kendisine karşı yargısız infaz yapıldığını belirten bir açıklama yapmıştı. HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in açıklaması şu şekilde:

“Volkan Bora ile üniversite yıllarımda tanıştım ve bir süre arkadaş olarak görüştüm. Kendisi ile yaşadığımız duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında yaptığımız bir tören sonrasında sözlendik. Volkan Bora gazetecilik yaparken, 2009 sonlarında maruz kaldığı soruşturma ve davalar neticesinde yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Ulaşmaya çalışmama rağmen, 2014 yılına kadar kendisiyle hiçbir şekilde görüşemedik. 2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır. Sadece benim değil milyonlarca insanın geleceğe dair umutlandığı ve barışı arzuladığı bir süreçte, bizatihi hükümetin karşı tarafla görüşmeler yaptığı göz önüne alınırsa, bu fotoğrafların bugün hakkımda yürütülen karalamalara, kumpas girişimlerine ve suçlamalara dayanak yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

2014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım ve hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktu. 2017 yılında, Volkan Bora’nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlem olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018’de milletvekili seçilene kadar, hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı ve ifadeye dahi çağrılmadım. 5 yıl önce ele geçen fotoğrafların yargıya konu edilmeden bugün basına servis edilmesi erkek-devlet aklının bir tezahürüdür. Son derece çirkin ve cinsiyetçi söylemlerle yapılan fotoğraf ve haber servisinin partim hakkında siyasi iktidar tarafından yürütülen kirli propagandaların bir devamı olduğu aşikardır.”

Meclis Başkanı Şentop: Dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyareti sırasında, Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen bir kişinin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğrafların kamuoyuna yansımasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin, teröre karşı yıllarca çok ağır bedeller ödeyerek bir mücadele yürüttüğünü, TBMM çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına kesin ve kati bir sınır koymaları gerektiğini ifade eden Şentop, “Anayasal düzene karşı suçlar bakımından, ağır suçlar içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim” demişti.