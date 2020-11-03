AKP'li Özkan'dan "Deprem vergileri nerede" sorusuna yanıt: Toplanan 147 milyonun 8,3 katını harcadık

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir depreminden sonra yeniden gündeme gelen 'deprem vergileri'nin akıbetiyle ilgili olarak, "17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı, 1,21 trilyon lira harcandı" açıklamasını yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi . Komisyonun kurulması ile ilgili görüşmelerde deprem için toplanan vergiler tartışma konusu oldu, “Deprem paraları nerede?” diye soruldu.

AKP'li Özkan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamanın yanısıra Meclis'teki konuşmasının görüntülerini 'Deprem vergileri nerede mi?' etiketiyle yayınladı.