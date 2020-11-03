TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'nin ortak önergesi ile 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda 5 siyasi partinin, Meclis'te 'Deprem Araştırma Komisyonu' kurulmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, konuya ilişkin "Bugün kalbimiz, yüreğimiz İzmir'de. Bütün siyasi parti gruplarıyla beraber ortak grup önerisiyle, bu meselenin tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle, birlik ve beraberlikle, hiçbir meseleyi göz ardı etmeksizin ortaya koyacağımız grup araştırma önergesiyle inşallah bu noktada çok daha fazla mesafe alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da şunları söyledi:

"Şu an acımız varken meseleye siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yaralarımızı sardıktan sonra elbette eksik gördüğümüz ve yanlış yapıldığına şahit olduğumuz tüm durumları milletimize aktaracağız."