TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'nin ortak önergesi ile 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu.
Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, konuya ilişkin "Bugün kalbimiz, yüreğimiz İzmir'de. Bütün siyasi parti gruplarıyla beraber ortak grup önerisiyle, bu meselenin tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle, birlik ve beraberlikle, hiçbir meseleyi göz ardı etmeksizin ortaya koyacağımız grup araştırma önergesiyle inşallah bu noktada çok daha fazla mesafe alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.