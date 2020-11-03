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TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu

03 Kasım 2020 21:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'nin ortak önergesi ile 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda 5 siyasi partinin, Meclis'te 'Deprem Araştırma Komisyonu' kurulmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.

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