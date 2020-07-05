AKP'li Özkan'dan 'çoklu baro' açıklaması: Teklifi bugün Komisyon'da bitirmeyi planlıyoruz, bu hafta da Genel Kurul'a götüreceğiz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AKP'nin Meclis'e sunduğu 'çoklu baro' teklifiyle ilgili olarak ''Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin 'anayasaya aykırılığı' iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmelerde herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyon'da bitirmeyi planlıyoruz. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde Genel Kurul'a indireceğiz'' dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren baro düzenlemesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Özkan, komisyonda teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin düzenlemeye ilişkin 'anayasaya aykırılık' tartışması başlattıklarını söylerken, "Bu hususta komisyon 'anayasaya aykırılık' iddiasını reddetti" dedi. Teklifin ilk 17 maddesinin komisyonda görüşüldüğünü belirten Özkan, teklifin bugün komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul aşamasına geçileceğine inandığını kaydetti.

Özkan, baro başkanlarının toplantıya alınmaması ve Meclis kapısında beklemelerine ilişkin ise "Burası parlamento. Komisyon çalışmalarının nasıl yapılacağı, kimlerin nasıl gireceği bellidir. Misafirlerin nasıl giriş-çıkış yapacağı Meclis İçtüzük esas ve usulleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yani İçtüzüğün müsaade etmediği hiçbir şey parlamento içeresinde olabilmesi mümkün değil" ifadesini kullandı.

Özkan, teklifin bu hafta Genel Kurul'a gelip gelmeyeceği yönündeki soru üzerine ise "Bu haftaki Meclis gündemimizde salı günü Meclis Başkanlığımızın seçimi var. Salı günü Meclis Başkanlık seçimiyle başlayacak, akabinde 216 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 40'ıncı maddesine gelmiş olduğumuz düzenlemede 26 madde kaldı geriye. Bunların görüşmelerini tamamladıktan sonra Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin görüşmelerine perşembe günü gibi başlamayı bekliyoruz" yanıtını verdi.