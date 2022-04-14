AKP'li Özhaseki: Rüyalarında tek düşünce var; Erdoğan'ı yenmek, ülkenin ne hale geleceği hiçbirinin umurunda bile değil

AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Rüyalarında tek düşünce var; Erdoğan'ı yenmek, ülkenin ne hale geleceği hiçbirinin umurunda bile değil" düşüncesini dile getirdi.

Özhaseki yazısında, "6'lı masa, vaatler zinciri ve Erdoğan karşıtlığı odaklı. Hepsi de, Erdoğan karşıtlığında birleşiyorlar... Zira... Erdoğan oldukça siyaseten yol alamayacaklarının farkındalar. Ekonomi... Üretim... İhracat... Yatırım... Yapısal reformlar gibi konularda siyaset üretemiyorlar. Bulabildikleri tek süslü söz, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." Ama nasıl olacağı konusunda da fikirleri yok. Varsa yoksa bol keseden vaat... İşçiye, memura, çiftçiye, özel sektöre... Herkese... Akıllarında fikirlerinde, rüyalarında tek düşünce var; Erdoğan'ı yenmek... Sonrası... Ülkenin ne hale geleceği... Hiçbirinin umurunda bile değil." ifadesini kullandı.