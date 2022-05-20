AKP'li Özhaseki: Koca koca şehirlerin başında adamlar hiçbir şey yapmadan 'Acaba cumhurbaşkanı olabilir miyim?' diye hayal kuruyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında; "Koca koca şehirlerin başında adamlar hiçbir şey yapmadan 'Acaba cumhurbaşkanı olabilir miyim?' diye hayal kuruyorlar." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım etkinliğine katılan Özhaseki, hizmet etmek için göreve geldiklerini, gece gündüz demeden alt ve üst yapıların daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Özhaseki: "Bugün geldiğimiz noktada Paris ile yarışacak bir şehir meydana getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Son seçimde Kayseri'de 17 belediyenin Cumhur İttifakı'na teslim edildiğini, vatandaşların hizmetin devam edilmesini istediğini kaydeden Özhaseki şunları söyledi:

"Algı operasyonları çekilen bir belediyecilik anlayışı başladı"

"Günümüzde yeni bir model belediyecilik çıktı. Algı operasyonları çekiyorlar. Çalışmaya niyetleri yok. İş yapmaya da niyetleri yok. Zaten yapacak becerileri de yok. Ömürlerini yalanla geçiriyorlar. Koca koca şehirlerin başında adamlar hiçbir şey yapmadan 'Acaba cumhurbaşkanı olabilir miyim?' diye hayal kuruyorlar. Böyle de bir dönem başladı.

'Kimseyi çıkarmayacağız' diyorlar, 15-20 bin kişiyi işten atıyorlar. 'Zam yapmayacağız' diyorlar, aşırı zamlar yaparak milletin canını yakıyorlar. 'Şu hizmetleri yapacağız' diyorlar, hiçbir hizmeti yapmadan hava atıyorlar. Algı operasyonları çekilen bir belediyecilik anlayışı da başladı. Allah bizleri onlardan uzak eylesin. Hizmet edenlerden etsin."