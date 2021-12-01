AKP'li Özhaseki'den Akşener'e: Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener , AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ nin 27 Kasım günü gerçekleştirilen AKP Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı bir açıklama üzerine bugünkü grup toplantısında, “Milletimize engin sevgisiyle bildiğimiz bir AK Parti yöneticisi, ‘Bizden önce dağlarda aç yaşayan insanlar vardı’ diyor” ifadelerini kullandı. Özhaseki, Akşener'in açıklamasını alıntılayarak, " “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş." görüşünü savundu.

Sosyal medya hesabından Akşener'e cevap veren Özhaseki, “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş. Günler öncesinde ajansların yanlış geçtiği ve hemen sonrasında hatasını kabul edip düzelttiği bir haberi gündeme getirmeniz sizin için bir utanç vesilesidir. Bu durum siyasi ahlaktan ne kadar yoksun olduğunuzun en açık göstergesidir. Dağda yaşayanlar, sizin ve içinde bulunduğunuz Millet İttifakı’nın siyasi ortağıdır. Siz onlardan destek alır ancak onlara kol kanat gerersiniz” düşüncesini dile getirdi.