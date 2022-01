AKP'li Özhaseki: Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin iktidarının Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan hükümetlerden daha başarılı olduğunu öne sürerek, “Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar, kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı” dedi.

Özhaseki, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda, "Hükümet noktasında cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız, iddiayla söylüyorum her zaman her yerde de tartışmaya varım. Ulaştırma, sağlık, milli savunma sanayiide, enerjide, aklınıza hangi alan geliyor her birinde çok şükür başarılıyız. Devrim niteliğinde işler yaptık." diye konuştu.

Yıllardır vesayet rejiminin Türkiye'de hakim olduğunu öne süren Özhaseki, AKP iktidarında ise vesayet rejimiyle etkin bir mücadele yürütüldüğünü iddia etti.

Özhaseki, mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını savunarak, şöyle konuştu:

"Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar, kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de büyük yatırımlar yapmaya başladık. 30 yıl önceki Antalya'yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor. Türkiye'nin her yerinde Allah'a hamdolsun güzel işler yaptık. Marka şehirler dediğimiz kavram ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız da bütün projelerimizin arkasında durdu."

"CHP'nin stratejisi yalan ve iftira siyaseti"

Özhaseki, ana muhalefet partisi CHP'nin yalan ve iftira siyaseti yaptığını iddia etti.

"FETÖ'nün birçok insanı mağdur ettiğini, ocakları söndürdüğünü, insanları çocuğunun çoluğunun yüzüne bakamaz hale getirdiğini" ifade eden Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlardan biri de Deniz Baykal. Yerine kimi getirdiler, Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu ile parti rota değiştirdi. İki temel stratejileri var, birisi yalana dayalı algı operasyonu. Tüm dünyaları yalan ve iftira siyaseti. Neredeyse Kılıçdaroğlu göreve geleli 10 yıl olmuştur, haftada bir yalan söylese yılda 50, 10 yılda 500 yalan eder. Bir tanesini doğru olduğunu ispatla. Yok öyle bir durum. Muharrem İnce bile bunlardan ayrılırken 'Tüm dünyaları yalan.' diyordu. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar, iki yüzlülük, riyakarlık, CHP'nin temel siyaseti bunun üzerine dayalı. İkinci yaptıkları şey ise Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, herkes bunun için kol kola girmeye hazır."

Bunun için CHP'nin İYİ Parti ve HDP ile yan yana durduğunu savunan Özhaseki, muhalefetten medeniyet inşa olmayacağını iddia etti.