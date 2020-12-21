AKP'li Osmangazi Belediyesi İlim Yayma Vakfı'na yaklaşık 6 milyon liralık öğrenci yurdu inşa etmiş

Bursa’nın AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitler yer aldı. AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin, AKP’lilerin kurucusu ve yöneticisi olduğu İlim Yayma Vakfı’na yaklaşık 6 milyon TL’lik öğrenci yurdu inşa ettiği ortaya çıktı. AKP'li belediye, bir derneğe ait öğrenci yurdunun 15 günlük kahvaltı ve öğle yemeği için de yaklaşık 22 bin TL harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay’ın denetimde raporunda, “Dernek ve Vakıfların Yapım ve Hizmet Alımı İşleri Bedellerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması” başlığıyla yer alan bulguda, “Özel bir derneğe ait yurt inşaatı giderleri ile özel bir vakfa ait yurdun yemek giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir” denildi.

Kurucuları arasında çok sayıda AKP'li isim var

İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Latif Topbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gibi çok sayıda isim yer alıyor.

21 bin liralık kahvaltı

“Özel bir vakfa ait yurdun, yemek giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür” denilen Sayıştay raporunda, “Yapılan incelemelerde; özel bir vakfın talebi üzerine 15 gün boyunca günlük 300 kişilik kahvaltı ve öğle yemeği bedeli olan 21 bin 870 TL’nin Belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir. Özel bir vakfa ait yurtta kahvaltı ve öğle yemeği bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmaması gerekmektedir” ifadeleri de yer aldı.

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