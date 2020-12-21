İBB Kültür A.Ş. AKP döneminde gösterime girmeyen dizi için sosyal medya fenomenlerine kasasından 700 bin TL ödemiş

İBB iştiraki Kültür A.Ş.’nin, ‘1 Hadis 1 Film’ isimli dizi için AKP döneminde bir firma ile reklam anlaşması imzaladığı, dizi hiç gösterime girmediği halde 295 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. Şirketin yönetim kurulu ve üyelerinin ailelerine yaptırılan özel sigortanın poliçe bedelinin şirket kasasından karşılandığı, 15 sosyal medya fenomeni ile işbirliği için 700 bin TL’ye imza atıldığı öğrenildi.

Sayıştay’ın 2019 yılı denetimleri, İBB bünyesinde kültür, sanat ve turizm hizmetleri sunmak amacıyla kurulan Kültür A.Ş.’deki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Şirketin, hiç almadığı hizmet için bir firmaya ödeme yaptığı öğrenildi. BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Kültür A.Ş. ile yüklenici firma arasında 16 Temmuz 2018’de, “Reklam Tanıtım Hizmeti Alım İşi” sözleşmesi imzalandı. Yüklenici firma, prodüksiyonunu yaptığı, “1 Hadis 1 Film” isimli dizi filmin her bölümünün jeneriğinde, “Kültür A.Ş.’ye teşekkür metni” yayınlanacağını taahhüt etti. Şirket ve yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında dizi film ile ilgili hazırlanacak her türlü tanıtım malzemesinde Kültür A.Ş.’nin isim ve logosuna yer verileceği bildirildi. Taraflar, sekiz bölüm için toplamda 250 bin TL ücret üzerinde anlaştı. Kültür A.Ş. firmaya KDV dahil 295 bin TL ödeme yaptı.

Film hiç gösterime girmemiş ama para ödenmiş

Firmanın hesap ve işlemlerini inceleyen Sayıştay denetçileri, bahsi geçen filmin hiç gösterime girmediğini tespit etti. Yüklenicinin Kültür A.Ş.’nin reklam ve tanıtımına yönelik üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, buna karşın Kültür AŞ’nin yükleniciye 3 Ağustos 2018’de 295 bin TL’lik fatura kestiği ortaya çıktı. İBB yönetiminin 2020 yılında yükleniciye yapılan ödemenin faizi ile geri alınması amacıyla hukuki işlem başlattığı belirtildi.

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