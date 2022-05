AKP'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' iddiasına yanıt: Ne bir hayvan ihracatı ne de buna uygun bir zemin var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayarak, "Tedarik zincirindeki sorunlarla uğraşırken ayrıca bir de yalan haberlerle uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanı çıktı 2.5 milyon hayvanın Katar’a satıldığını söyledi. O zaman hemen Ticaret Bakanlığımız bunun yalan olduğuna dair açıklama yaptı.Tarım Bakanlığımız buna ilişkin zeminleri ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ne bir hayvan ihracatı var ne de buna uygun bir zemin var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MKYK’yi topladı. Toplantının sona ermesinin ardından AKP Sözücü Ömer Çelik, basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Çelik, iki ülke arasında barış için müzakerelere Ankara’da ev sahipliği yapabileceklerini, Türkiye’nin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini ifade etti. AKP Sözcüsü, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyenler Türkiye’nin NATO üyeliğini da sorgulamaktadır” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin NATO’daki rolünün tartışılamayacağını söyledi.

'Katar' iddiasını yalanladı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, geçen hafta Türkiye'den Katar'a uçakla küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaşmıştı.

2021 Kasım-Aralık aylarında Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısının 2,5 milyonu bulduğunu ileri süren Karabat, "Katar ve İran gibi ülkeler Ramazan ayı öncesinde et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldılar. Bizde ise et sıkıntısı olduğu için Et ve Süt Kurumu, 'Ramazan ayı öncesinde ete yüzde 48 zam' yaptı" demişti.

Bu iddialara, Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti. Son olarak, AKP'li Çelik'ten de söz konusu iddialara yanıt verdi. Çelik, "Tarım Bakanlığımız buna ilişkin zeminleri ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ne bir hayvan ihracatı var ne de buna uygun bir zemin var" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ukrayna'ya dönük insani yardımlarımız, insani koridorların açılması konusundaki çabalarımız olumlu sonuçlar alıyor"

"Türkiye'nin yürüttüğü müzakere performansın hemen herkes tarafından merak edildiğini, bununla ilgili bilgi almak, destek vermek için Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ifade edebilirim. En son Cumhurbaşkanımız Rusya ve Ukrayna temsilcilerine hitap ederek bir konuşma yapması geniş bir yankı buldu.

Nihayetinde savaşı bitirecek olan diplomatik çabanın liderler düzeyine taşınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki lidere de hazırlıklarımızın tam olduğunu, ev sahipliği yapabileceğimizi defalarca bildirdi. Taslağın ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul ya da Ankara'da bu görüşmeyi yaparak savaşı bitirmek konusunda çabamızı bir sonuca ulaştırmış oluruz."

Türkiye'nin güvenli arabulucu olma niteliği herkes tarafından takdir edilmektedir. Ukrayna'ya dönük insani yardımlarımız, insani koridorların açılması konusundaki çabalarımız olumlu sonuçlar alıyor. Dün ortaya çıkan görüntüler son derece üzüntü verici. Sokaklarda elleri bağlanarak katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması. Çeşitli yerlerdeki katliam görüntülerin buna eşlik etmesi, Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların katledilmesi son derece büyük bir faciadır."

"İnsanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorunların ortaya çıkarılması gerekiyor"

"Bu insanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı görülmektedir. Türkiye NATO içerisindeki güvenilir iradesini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Rusya, Ukrayna ve diğer komşuların gözünde sözüne güvenilir, barış yanlısı iradesini ortaya çıkarmıştır."

Bu savaşın son yıllarda tartıştığımız pek çok konunun gözden geçirilmesine yol açan, test edildiğini görüyoruz. NATO'ya ideolojik saikler karıştırılmaya çalışılmaya, birtakım subjektif değerlendirmelerin için içine sokulması söz konusuydu. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyenler Türkiye'yi sorguluyordu. Halbuki görüldü ki Türkiye olmadan kilit mimarisi asla oluşturulamaz.

"AB'nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor"

"Güvenirlik, zor zamanda doğru yerde durma, diplomatik ve askeri kabiliyetlerin senkronize şekilde kullanmanın kapasitesidir bu. NATO konusunda bu aşamaya gelinmiş olunması iyi olmakla beraber AB konusunda bu aşamaya gelinmediğini görüyoruz. AB'nin Türkiyesiz Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir manasının olmadığını görüyoruz. Şu anda AB'nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor. Liderler zirvesinde muhakkak şekilde Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olması gerekir."

Merkel ve Sarkozy döneminde Türkiye aday olarak katılıyordu. Daha sonra bir kararla ortadan kalktı. Bunun ne kadar anlamsız olduğu görülmüştür. Meselenin Avrupa'nın güvenlik mimarisi olmadığını, değerlerin korunmasının tedbirlerin alınmasına da dairdir. Çok uzun zamandır Avrupa'nın DEAŞ'ı dediğimiz aşırı sağ örgütlerin tehdidi altında olduğunu ifade ediyorduk. En son Sayın Macron bu konuda bir strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İslam ve Türkiye düşmanlığı söz konusu olunca aşırı sağa sessiz kalması Avrupa'nın bağışıklık sisteminin zaafa uğramasına yol açıyor. Büyük meydan okumayla karşı karşıya kalındığında ihtiyaç duyulan bağışıklık sisteminin olmadığı görülüyor."

"Tunus'ta parlamentonun feshedilmesinden üzüntü ve kaygı duyuyoruz"

"Tunus'taki gelişmeleri yakın şekilde takip ediyoruz. Parlamentonun feshedilmesinden üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Dünyanın her tarafında parlamentoların açık olmasının o ülkelerin kazanımı olduğunu ifade ediyoruz. Daha önce hükümet ilga edilmişti, en son 30 Mart tarihinde Tunus Halkın Temsilcileri Meclisi feshedildi Tunus çok önemli bir ülke. Demokrasisini korumak bakımından büyük gayret sarf ediyor.

Tunus'un çok büyük kazanımları var.Bu kazanımları kaybetmemesi lazım. Ortaya çıkan tablo kazanımların kaybedilmesine dönük risk oluşturduğunu görüyoruz. Parlamentoya dönük olarak böyle bir müdahalede bulunulmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Milletvekillerin kovuşturmaya uğraması, görevlerinden men edilmeye çalışılması bu kazanımlar için risk teşkil etmektedir.

Tunus'un anayasa ve demokrasi tecrübesi kendilerine ilham kaynağı olarak gören ülkeler tarafından olumsuz sonuç doğuracaktır. Seçimlere dönük yol haritasının titizlikle açıklanmasını ifade etmek isteriz. Biz parlamentolara dönük her türlü müdahaleyi kabul etmeyiz. Parlamentonun ilga edilmesi müdahalesi maalesef o ülkenin demokratik kazanımları açısından olumlu sonuç doğurmuyor."

"Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz"

"Kuzey Makedonya'da nüfus sayımında Türk toplumu temsilcilerinin çok güçlü çağrıları oldu. Bu çağrıları hassasiyetle değerlendirdik. 2021 yılında yapılan nüfus sayımı 30 Mart'ta açıklandı. Makedonya Türk toplumunun hak ve menfaatlerine dönük çağrıları takip ettiğimizi ifade etmek isterim."

Bugün ana gündem bölgesel ve uluslararası gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta açısından kapsamlı sunum yapılıyor. Milli ve yerlilik oranımız nedir? Bundan sonraki perspektifimiz nedir? Elimizdeki imkan ve kabiliyetlerin üstünlük dereceleri nedir? TSK'nın ihtiyaç duyduğu bu kapasitenin daha da geliştirilmesi TSK'nın başka ordulardan daha yüksek kapasiteye sahip olması için kendi imkanlarımızla ürettiklerimizin, üreteceklerimizle ilgili kapsamlı değerlendirme oldu.

Bu MKYK'mız hem uluslararası gelişmelere hem de savunma sanayindeki gelinen noktaya ayrılmış sunumlarla daha çok oluşmuş bir MKYK olarak icra ediliyor."

"Propaganda aygıtlarıyla seçim kazanılmıyor"

Macaristan seçimlerindeki 6’lı muhalefetin Türkiye’yle ilgili benzerliklerine ilişkin soruya Çelik, “Küresel köy diyebileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Her ülkedeki gelişmeler başka ülkeler için olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler barındırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Orban’la yakın ilişkilere sahip. Macaristan’la ilişkilerin iyi tutulmasına da önem verdi. Gördüğümüz şudur, bu tip ülkelerde bir takım dışarıdan odakların kimin iktidar olacağına karar vermesine yönelik çalışmalar her zaman ters teper. Buna karar verecek olan o ülkenin insanlarıdır. İkincisi; propaganda aygıtlarıyla seçim kazanılmıyor. Siyaset açısından bunca zamandır verdiği mesaj toplumun önüne siyasetçinin bir iddia ile çıkması gerektiğidir. Böyle çıkmıyorsanız, amorf yapılarla toplumun önüne çıkıyorsanız bu açıdan da toplumda da bir karşılık bulunmuyor. Her ülkenin koşulları farklı olsa da siyaset iddia, program ve söylem işidir” yanıtı verdi.

Çelik; fiyat artışlarına ve Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı iddialarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Kendi olağan satışını gerçekleştirmek için deposunda mal bulunduranları elbette suçlayamayız"

“MKYK üyelerimiz de bu konuyu gündeme getiriyor. Alınan tedbirlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunda arkadaşlarımızın verdiği raporlar var. Kendi olağan faaliyeti içerisindeki esnafımızın herhangi bir şekilde stokçulukla suçlandığı bir tablo ortaya çıkmamalıdır. Kendi olağan satışını gerçekleştirmek için deposunda mal bulunduranları elbette suçlayamayız. Fakat tamahkarlık peşinde olanlar için bakanlıklarımızın etkili tedbirler bulunuyor.

Tedarik zincirindeki sorunlarla uğraşırken ayrıca bir de yalan haberlerle uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanı çıktı 2.5 milyon hayvanın Katar’a satıldığını söyledi. O zaman hemen Ticaret Bakanlığımız bunun yalan olduğuna dair açıklama yaptı. Resmi tedbirleri bile görmezden gelen bir siyaset ortaya çıkıyor. Siyasetçinin burada muhalefet yapmak değil sorumlu siyaset adına son derece duyarlı davranması gerekir. Tarım Bakanlığımız buna ilişkin zeminleri ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ne bir hayvan ihracatı var ne de buna uygun bir zemin var.”