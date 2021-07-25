AKP'li Ömer Çelik: Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemeyeceğini savunarak, "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cuma günü yaşanan çatışmalar neticesinde bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, üç Ermenistan askeri yaralandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP'li Çelik, saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetlediklerini söyledi.

Ermenistan'ın saldırgan politikalarına devam ettiğini ve bunun bölge barışı için bir tehdit olduğunu aktaran Çelik, "Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanması." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, bu saldırıları teşvik edenlerin, Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan'ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir. Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan'ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir."

TIKLAYIN - Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti