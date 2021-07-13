AKP’li Numan Kurtulmuş’un da katıldığı hafızlık töreni için cami içinde protokol koltuk düzeni oluşturuldu, kürsü kuruldu

Nakşibendi tarikatına bağlı Kemal Efendi Vakfı'ndan hafızlık eğitimi alan gençler için İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camii'nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende cami içerisinde konuşma kürsüsü kuruldu, protokol koltukları yerleştirildi.

Vakıf yöneticileri ve AKP'li isimler, minberin yanına yerleştirilen koltuklarda, diğer davetliler ise yerde oturdu. İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde gerçekleşen hafızlık icazet merasimine, Kurtulmuş'un yanı sıra AKP Fatih teşkilatı yöneticileri de katıldı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı sırada protokolün oluşturduğu görüntü tepki çekti. Öte yandan camide konuşma yapan Numan Kurtulmuş, “Evlatlarımızı, ailelerini ve onları bir ömür boyunca Kur'an muhafızı olmak üzere yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi. Kurtulmuş, merasimin fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kemal Efendi Vakfı'na bedelsiz bina tahsis edilmişti Kemal Efendi Vakfı, 2016 yılında İBB'den 25 yıllığına bedelsiz bina tahsisi ile gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Fatih'teki bir binayı bedelsiz olarak 25 yıllığına vakfa tahsis etmişti. Tahsis için vakıf, İBB'den yazılı talepte bulunmuş, Belediye Meclisi'nde alınan karara CHP'li üyeler karşı çıkmıştı.

Eski Ankara Müftüsü Hızlı'dan protokol koltuğun tepkisi: Camiye Cumhurbaşkanlığı Forsu bile olsa konulması uygun değil

Camide protokol koltukları konulmasını değerlendiren eski Ankara Müftüsü Mefail Hızlı, şunları kaydetti:

“Numan Bey'i tanırım, nezaketli bir kişidir. Ona emrivaki yapılmış anlaşılan. Protokol gelmiş, şu kadar kişi gelmiş koltuklar koyalım. Medeniyet tarihimizde bu yok. Camilere bu tür şeylerin getirilmesi uygun değil. Haram veya caiz değil demiyorum ama bizim kültürümüzde yok, şık da değil. Camiye Cumhurbaşkanlığı Forsu bile olsa konulması uygun değil. Cami ibadet ortamı, farklı şeylere dönüştürülmemeli. 15 asırlık bir tecrübemiz var.”

Eski Üsküdar ve Beyoğlu müftüsü Özkes: Cami, Allah'ın evi ve ibadethanelerde Allah'ın kulları eşittir

Eski Üsküdar ve Beyoğlu müftüsü ve eski İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Fatih Camii'ndeki görüntüleri şöyle değerlendirdi:

“Ben de müftü iken bu tür icazet törenleri yapıldı ve katıldım. Hatta birinde uzun sürünce dizlerimiz üzerine oturmaktan ayaklarımız ağrımıştı. Fatih Camii'ndeki görüntü, dinen haram ya da yanlış değil. Ama camide protokol oluşturulması, ayrı koltuklar konması olmaz. Çünkü cami, Allah'ın evi ve ibadethanelerde Allah'ın kulları eşittir. Sadece yaşlı ve oturamayacak durumda olanlara koltuk verilebilirdi. Bizim kültürümüzde bu tür görüntüler olmadı.”