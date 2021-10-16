AKP'li Numan Kurtulmuş: Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci, başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugünlerde yeniden Suriye'de Türkiye aleyhine faaliyetler fışkırtılıyor. Kim hangi taşeron örgütü kullanırsa kullansın Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir." dedi. AKP'li Kurtulmuş ayrıca AKP'nin bütün kamuoyu anketlerinde birinci parti olduğunu savundu.

Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AKP Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında "Suriye paramparça hale getirilmiş, Irak siyaseten bölünmüş, Libya parçalanmış, Yemen ikiye bölünmüş, zaten Balkanlar yönetilemez bir hale getirilmiş ve Kafkaslarda da yeni bir güç mücadelenin içerisine girilmiş. Ayrıca Doğu Akdeniz'de, özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege'de Yunanistan üzerinden de Türkiye köşeye sıkıştırtılmaya çalışılmış. Niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasından rahatsızlık duyuluyor. Niçin PYD, YPG sadece Suriye'de değil, Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek bir silahlı terör örgütü haline getiriliyor. Bu soruların cevabı güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması, problemlerle meşgul edilmesidir." dedi.

Kurtulmuş, AKP'nin "bütün bu oynanan oyunların farkında olduğunu" dile getirerek "Bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilenlerdeniz. Kimin taşeron, kimin bunları buralarda kullanan gruplar oluğunun fevkalade farkındadır. AK Parti güçlü Türkiye'nin istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi kadrodur. Oyunun farkında olan ve oyunun farkında olduğunu sahada da gösteren neredeyse tek ülke Türkiye'dir. Onun için Türkiye'ye kızıyorlar, onun için binlerce tır dolu silahları Orta Doğu'ya sevk ediyorlar." diye konuştu.

"Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir"

"Bugünlerde yeniden Suriye'de Türkiye aleyhine faaliyetler fışkırtılıyor." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Suriye denkleminin dışına atılarak Suriye'de görmüş olduğu, kendisine karşı eylem içerisinde olanları önleme ve Suriye'nin birlik, bütünlüğünü sağlama fonksiyonunu icra edemez hale gelmesini istiyorlar. Kim hangi taşeron örgütü kullanırsa kullansın Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir. Bizim derdimiz Suriye'yi kimin yöneteceği değil, bizim derdimiz Suriye'nin petrollerine kimin konacağı da değildir. Bizim derdimiz kardeş Suriye halkının Türkü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Müslüman'ı ile, Sünni'siyle bir arada bütün bir şekilde yaşamasıdır."

Kurtulmuş, Afganistan'dan ABD'nin çekildiğini anımsatarak "Kimse şu soruyu sormuyor, Amerika'nın Afganistan'da ne işi vardı? Şimdi ağlıyorlar. Afganistan'da 75 milyar dolarlık silah ve mühimmat Taliban'ın eline geçti. Şu soruyu niye sormuyorsunuz peki, bu 75 milyar doları Afganistan'ın sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri için harcasaydınız bugün Afganistan'da eğitim ve sağlık meselesi çözülürdü. Onların Afgan halkının eğitimli olması, sağlıklı olması gibi bir derdi yoktur. Onların derdi Afganistan'ın imkanlarına, kaynaklarına nasıl çökecekleridir." ifadelerini kullandı.

"Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir"

Kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var." diye konuştu.

Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş, "Gönüle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki 2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)