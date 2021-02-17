AKP'li Numan Kurtulmuş: Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiştir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu toprakların her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiş, 'Ya Allah bismillah Allah-u ekber' diyerek vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen partisinin Ordu 7’nci İl Kongresi’ne katılarak, partililere seslendi.

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Konuşmasının devamında Gara şehitlerine değinen Kurtulmuş, “2- 3 gün önce Gara’da hain, kalleş bir pusu sonucu şehit olan ve 13 evladımızın şehadetiyle sonuçlanan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybetmiş olan her birisi birinden daha kıymetli olan 13 evladımıza rahmetler diliyorum. 2 yüzbaşımız ve bir uzman çavuşumuz Gara operasyonunda şehit düştüler, onların şehit cenazelerine de katıldık. Ben şimdiye kadar bir tek aileden isyan manasına gelecek söz görmedim. Bütün kardeşlerimiz, şehitlerimizin anaları, babaları, eşleri 'vatan sağ olsun, millet var olsun' diyerek şehit cenazelerinde bile dua ediyorlar. Allah'a binlerce şükür böylesine büyük bir milletin ferdi olmaktan dolayı bizler de iftihar ediyoruz. Allah milletimizi payidar etsin, devletimizi daim kılsın. Bu toprakların her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiş, 'Ya Allah bismillah Allah-u ekber' diyerek vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir” diye konuştu.