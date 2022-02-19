AKP'li Numan Kurtulmuş: 2023 seçimleri, açık söylüyorum aslanın ağzında

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2023 seçimleri, açık söylüyorum aslanın ağzındadır, bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Gaziantep'te konuşan AKP'li Kurtulmuş, teşkilat olarak ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirterek, AKP'nin 4 temel özelliğinin olduğunu söyledi.

"Bunlardan birini kaybedersek yolumuz kaybederiz"

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlardan birini kaybedersek yolumuz kaybederiz. AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değildir. AK Parti büyük bir dava hareketinin adıdır. Büyük bir davanın bugünkü temsilcisidir. Davamızın iki temel ayağı vardır. Birisi içeride 84 milyona karşı olan sorumluluğumuz ve vazifemiz. Yani yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurabilmektir. Bunun için canla başla çalışmaktır. Bu ayağımız sağlam şekilde yere basıyor. Davası büyük ve güçlü Türkiye olan, Türkiye'de savunma sanayisini kurabilir, yeniden milli değerler üzerine yükselişimizi sağlayabilir, Akdeniz ve Karadeniz'de petrol bulur. Nice yıllardır yapılamaz dediğimiz şeyleri bugün yapar. Türkiye'nin otomobilini TOGG'u gerçekleştirir. Davası yeniden güçlü Türkiye olanlar, Ayasofya'yı ibadete açarak Müslüman milletin kıyamete kadar burada kalmasını sağlar. Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulması için Azerbaycan'a destek verir ve Türkiye'nin Kafkaslarda yeniden güçle olmasını sağlar."

'Davanın ikinci ayağının, dünyada bütün insanlar için adaletin, hakkaniyetin, hatta hukuka uygun bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edebilmek olduğuna' işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyada her zaman mazlumun ve hakkın yanında yer alacaklarını dile getiren Kurtulmuş, "Böyle bir davaya sahip olursanız Birleşmiş Milletlerde 'dünya beşten büyüktür' diyerek bütün dünyanın egemenlerine posta koyarsınız. Onlara karşı elinizi masaya koyarsınız. Şimdi Gaziantep'te 500 bin Suriyeli kardeşimiz var. Eğer yeniden güçlü Türkiye davası için çalışan kadro iş başında olmasaydı bu garip Suriyeliler nereye gidecekti? Siz aş verdiniz, ekmeğinizi ve suyunuzu bölüştünüz. Eğer Türkiye olmasaydı onlar biliyor ki gidecek hiçbir yerleri yok. Orada belki ölüm kamplarında toplanarak milyonlarca öldürüldüğü gibi buraya gelen kardeşlerimizde öldürülecekti. 'Davanız nedir' sorusunu yeniden büyük Türkiye'yi kurmak, hakkaniyetli ve adil bir dünyanın için mücadele etmek şeklinde özetleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"AK Parti devletin partisi değil..."

"Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz, Türk'tür, Kürt'tür, Arap'tır diye insanları etnik kökenlerine, mezheplere göre ayırmak yazmaz. İnsanların kılık, kıyafetlerine, başının açıklığına veya kapalılığına göre ayırmak yazmaz." diyen Kurtulmuş, AKP'nin devlet partisi olmadığını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti devletin partisi değil, milletin oylarıyla verdiği yetkiyle devleti yöneten bir millet partisidir. Biz milletin partisi olduğumuz için 27 Nisan muhtırasına AK Parti direnebilmiş ve devlet adına devletteki güçlerini kullanarak siyasete yön vermek isteyenlere pabuç bırakmamıştır. Devlet partisi demek milletin nasıl kıyafet giyineceğine, hatta nasıl müzik dinleyeceklerine karar veren bir partidir. Türkiye geçmişte bunları gördü mü? Gidin Gaziantep'te annelerinize, ninelerinize sorun. 18 sene 'tanrı uludur' diye ezan sesini bu millete dinlettiler. Yakın zamanlara kadar bu millete zulümler yapıldı mı, 28 Şubat'ta bu 6 parti bir de görünmez var 7 parti, bir araya gelecekler ve 28 Şubat'ta bir deklarasyon yayınlayacaklar. Ümit ediyorum ki 28 Şubat eleştirisi de yapsınlar. 28 Şubat'ta bu milletin enselerinde nasıl boza pişirildiğini, bunun nasıl bir antidemokratik uygulama olduğunu bir kez daha hatırlasınlar."

2023 seçimleri

'Geldikleri yerin, gelinen noktaların ve gidilecek hedeflerin unutulmaması gerektiğini' söyleyen AKP'li Kurtulmuş, konuşmasını, şöyle tamamladı:

"Çok fazla bir süre kalmadı. Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız. 2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız. İnsanlar siyasette başarıya oy verir, siyasette hizmet yapanlara oy verir. Ama insanlar oy verirken akıllarıyla hareket ettiği kadar gönülleriyle de hareket eder."