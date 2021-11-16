AKP’li Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan’ın ölümüne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

ETV Kayseri Haber Müdürü Şeyda Ataşır'ın “Bugün terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü. ‘Türkiye’ye gömülmesini istiyoruz’ diye bir açıklama yapıldı. Siz bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna AKP'li Nergis, “Nerede vefat etti bilmiyorum. Takip etmedim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ataşır, “Irak’ta” karşılığını verdi.

“Böyle bir talep mi var Türkiye’ye gömülmesi ile ilgili? Haberi sizden duydum” diyen Nergis, Ataşır’dan Osman Öcalan’ın Koronavirüs'ten öldüğünü Türkiye’ye gömülme talebinin de Mehmet Öcalan’dan geldiğini öğrendi.

Nergis konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu konuyu devletin yetkili kurumları değerlendirir. Benim için, yani ben, şu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, öyle bir talebi var ise gömülebilir yani gömülmesinde ben bir sakınca görmüyorum."