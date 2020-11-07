AKP'li Mücahit Birinci, Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasını yorumladı: Gece de alır, atar, sabah da, alışın buna

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AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu olmuştur. Sanki yetkisini aşmış gibi nedir bu hal. Gece de alır, atar, sabah da..." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li üyesi Mücahit Birinci, kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından Murat Uysal'ın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "TCMB başkanını görevden almak münhasıran Sn Cumhurbaşkanımızın yetkisindedir. Bir tasarrufu olmuştur. Sanki yetkisini aşmış gibi nedir bu hal. Gece de alır, atar, sabah da... İsterse sosyal medya kanalı ile de kamuoyuna deklare edebilir. Alışın buna." diye yazdı.

Dislike atanlara FETÖ'cü demişti

Mücahit Birinci, daha önce de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube'da gençlerle gerçekleştirdiği buluşmanın 342 bin kişi tarafından dislike (beğenmeme) edilmesini, "Bunlar YouTube'da, Cumhurbaşkanımızın paylaşımına, bot hesaplarla saldırıyorlar. İşleri güçleri manipülasyon, işleri güçleri algı, işleri güçleri sanal hayat. Gerçeklikle bağı kopmuş bunların.

Ey Türkiye düşmanlığında birleşenler! O yol yol değil, sonunuz hep hüsran olacak!

Cumhurbaşkanımızın YouTube paylaşımına yapılan "dislike" saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede." şeklinde değerlendirmişti.

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