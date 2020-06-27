AKP'li Mücahit Birinci, Erdoğan'a 'dislike' verenleri 'Türkiye düşmanı' ilan etti: FETÖ güdümlü yazılımlar ve makineler devrede

T24 Haber Merkezi

AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YKS öncesi YouTube'da gençlerle biraraya geldiği video konferans buluşmasında 342 bin kişi tarafından dislike'ın (beğenmeme) FETÖ botları tarafından yapıldığını iddia etti.

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, kişisel Twitter hesabından şunları söyledi: "Bunlar YouTube'da, Cumhurbaşkanımızın paylaşımına, bot hesaplarla saldırıyorlar. İşleri güçleri manipülasyon, işleri güçleri algı, işleri güçleri sanal hayat. Gerçeklikle bağı kopmuş bunların.

Ey Türkiye düşmanlığında birleşenler! O yol yol değil, sonunuz hep hüsran olacak!

Cumhurbaşkanımızın YouTube paylaşımına yapılan "dislike" saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce sosyal medya üzerinden gençlerle gerçekleştirdiği video konferans buluşmasında, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmış, sınavların ertelenmemesi kararını eleştiren gençler, yorumlara "oy yok" yazmıştı.

Bu yorumların hemen sonrasında videonun yazışma sistemi durdurulmuştu.