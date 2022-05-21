AKP'li Mücahit Birinci'den RTÜK'e FOX TV çağrısı: Kapatma dahil tüm tedbirlerin uygulanmasını bekliyoruz!

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak RTÜK'e "kapatma dahil tedbir uygulama" çağrısı yaptı. Birinci Tepeli'nin kanaldan kovulduğunu iddia ederken, FOX Haber'in yöneticileri ise iddiayı yalanladı.

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu. Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli, elindeki kâğıdı fırlattı ve daha sonra önündeki bardağa vurdu.

Tepeli'nin hareketi Twitter'da gündem olurken, AKP'li Mücahit Birinci RTÜK'e çağrı yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Birinci, "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.

Birinci, daha sonraki paylaşımında ise Tepeli'nin FOX TV'den kovulduğunu iddia ederek, "Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır. Bundan sonraki adım ne? Kameralar mı girişeceksiniz?" dedi.

T24'ün ulaştığı FOX Haber'in üst düzey yöneticileri ise Birinci'nin iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

TIKLAYIN - AKP'li Mücahit Birinci'nin "Selçuk Tepeli kovuldu" iddiası yalanlandı

TIKLAYIN - Fox TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sunduğu habere sinirlenip bardağı fırlattı