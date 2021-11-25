AKP'li Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajları hakkında açıklama

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üyelerinden olan Mücahit Birinci, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Birinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine ait olduğu öne sürülen WhatsApp mesajlarının “iftira” olduğunu söyledi:

"Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler."

"Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz"

Birinci, bir diğer mesajında da, “Alçakları hoplatmaya devam edeceğiz. Fetö, DHKPC, PKK... Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, simetrik ve asimetrik, anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz. Bu alçak iftiralarla ilgili hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

Twitter’da Birinci’ye ait olduğu iddia edilen bir dizi cinsel içerikli mesaj paylaşılmıştı. Paylaşılan bu mesajlar arasında Birinci’ye ait olduğu ifade edilen bazı fotoğraflar da yer almıştı.

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Sosyal medya kullanıcıları, Birinci’nin söz konusu fotoğrafların görüşme içerisine nasıl girdiğine dair sorularını Birinci ile paylaşmıştı. Birinci, bu eleştirilere yanıt olarak Burak Bekiroğlu isimli bir hesabın şu mesajını paylaştı: