AKP'li milletvekillerinin suç duyurusunda bulunduğu eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade verdi

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına ilişkin, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" açıklaması yapan ve AKP'li 6 ismin suç duyurusunda bulunduğu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifadeye vermek üzere adliyeye geldi.

AKP'li 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma iki isim 'şüpheli' olarak ifade verilmeye çağrılmıştı.

Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

"İdam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim"

Başbuğ ifade vermesinin ardından adliye çıkışında yaptığı yazılı açıklamada, "Haksız şekilde 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldım. TSK'ya karşı komplolarla mücadele görevimdir. İdam cezası kalkmasaydı aranızda olmayabilirdim. TBMM'nin manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma ve davranışım söz konusu olamaz. Yasa değişikliğinden kimlerin faydalandığı değerlendirilmeli ve sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başbuğ ve beraberindekilerin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.

Ne olmuştu?

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmiş, "26 Haziran 2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. 'Araştırsınlar' diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

Başbuğ, hükümet tarafından sert tepki görürken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li vekillere "Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" çağrısında bulunmuştu.

TIKLAYIN - 6 AKP'li milletvekilinin suç duyurusunda bulunduğu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı