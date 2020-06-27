AKP'li milletvekilinden güvenlik soruşturması yorumu: Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ancak AKP tarafından yeniden TBMM’ye sunulan güvenlik soruşturması uygulaması Genel Kurul’a sevk edildi. Teklifi anlatan AKP Kilis Milletvekili Mehmet Hilmi Dülger, “Yiğit ısırıldığı yerden bir daha ısırılmayandır. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli vardır” dedi. Muhalefet ise düzenlemeye karşı mücadele edeceğini bildirdi.

OHAL sürecinde yaygınlaşan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen kamuya girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilerek, Genel Kurul’a sevk edildi. Muhalefetin fişlemeye neden olacağı gerekçesiyle karşı çıktığı ve temel hakları gasp ettiği ifade edilen düzenleme, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda bu haliyle kabul edilmesi durumunda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ve üst kademe kamu yöneticileri güvenlik soruşturmasına tabii tutulmadan atanamayacak.

Araştırma sadece memur olacak kişi ile sınırlı kalmayacak, akrabalar da araştırılacak. Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre teklifin komisyon görüşmeleri sırasında söz alan AKP Kilis Milletvekili Mehmet Hilmi Dülger, ‘ısırılmamak için’ bu uygulamayı hayata geçirmek istediklerini anlattı. Dülger, “Yiğit odur ki ısırıldığı yerden bir daha ısırılmayandır. Dolayısıyla bu kanun bir gereğin sonucu ortaya çıkmıştır. AYM’nin iptal kararından sonra ortaya çıkan bir boşluk doldurulmaya çalışılmıştır, eksiklik giderilmiştir” dedi. Dülger’in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. AKP’li Dülger, güvenlik soruşturması uygulamasını savunurken, “Bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli vardır” ifadelerini de kullandı.

"Anayasa Mahkemesi yine iptal eder"

TBMM İçişleri Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Ali Öztunç ise kabul edilmesi durumunda teklifi yeniden Yüksek Mahkeme’ye taşıyacaklarını söyledi. Öztunç, “Teklifte yine anayasaya aykırılıklar çok fazla. Kaş yapalım derken göz çıkarılmış. Emin olun teklif böyle geçerse CHP olarak yine AYM’ye gideriz, AYM de yine bunu iptal eder” dedi.

"Hayatlar kararıyor"

HDP Milletvekili Züleyha Gülüm de teklife karşı çıktı. Yurttaşların kamuda işe başlayamamaları sonrasında tecride maruz kaldığını belirten Gülüm, “İnsanların hayatları kararıyor, farkında mısınız bilmiyorum. Raporlarla memur olamadığı için komşuları kendilerinden uzaklaşıyor çünkü yazıda, ‘Bilmem ne örgütleriyle iltisaklı’ diye bir not yazdığı için insanlar bunu öğreniyor ve insanların yaşamlarını mahvediyoruz” diye konuştu.