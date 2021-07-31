AKP’li milletvekili İmamoğlu'nun montajlı fotoğrafını paylaştı

AKP’li Muhammet Müfit Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montajlı fotoğrafını paylaşıp orman yangınlarıyla ilgili suçlamada bulundu. Aydın tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, AKP Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montajlı fotoğrafını paylaştı. Aydın paylaşımında "İstanbul'u sel götürürken tatil yapan başkanlarına laf söyleyemeyenler, can siperhane görevinin başında olan yetkililerimize istifa çağrısı yapıyor. Onlara söylenecek tek şey: Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.

Aydın "Zilletin oçocukları" ifadesiyle de hakaret içeren etiket kullandı.

Aydın sosyal medyada gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi.