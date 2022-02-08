AKP'li Milletvekili Ayrım, 'Cübbeli Ahmet'i Diyanet'e şikâyet etti: Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarda bulundu

AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikâyet etti. Ayrım, "Son günlerde Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ‘nün milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarını şiddetle kınıyorum" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Ayrım, "Siyonist’le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran’la dost olmasının Ehl-i Sünnet’e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir" sözleri nedeniyle "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter’da açıklama yapan AKP'li Ayrım, Ünlü'yü "Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek ifadeler kullandığı" gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikâyet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenen AKP'li vekil, "Bu talihsiz açıklamalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınızın hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.

Ayrım'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Şii/Caferileri hedef alarak milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarda bulunmuştur.

Benim de mensubu bulunduğum camiamızı derinden üzmüştür.

Her zaman devletinin, vatanının, bayrağının yanında yer alan camiamıza karşı atılan bu iftiralar ülkemizin milli birliğine de bir tehdittir.

Şahsın iddia ettiği durumlar var ise Türkiye bir hukuk devleti olup yasal mercilere müracaat etmesi gerekmektedir.

Kaldı ki bu şahıs Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza asılsız ithamlarda bulunmaktadır. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu zihniyet Azerbaycan ve Türkiye’nin müttefiklik seviyesindeki ilişkilerinden rahatsızlık duyan bir zihniyettir.

Bu talihsiz açıklamadan dolayı Diyanet İşleri Bakanlığımızın gerekli hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur. “

Saadet Partili Karaduman ile tartışmıştı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın İsrail ile normalleşme girişimlerini ihanet olarak nitelendirmesi üzerine Ünlü ile tartışmıştı.

Abdulkadir Karaduman'ın sözlerine yanıt veren Ünlü şunları söylemişti:

“Abdulkadir Karaduman namındaki Saadet vekili İsrail’le barışmanın tehlikeli olacağından bahsediyor. Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz! Bu millet sizin hamasi nutuklarınıza aldanacak kadar saf değildir! Bu milleti saf mı sanıyorsunuz? İran’ın 1200 senedir Yahudi’yle barışık olduğuna dair ilmî ve Arabî kitapları okumaktan âciz kaldı isen bu konuyu delilleriyle açıklayan Sabir Meşhur’un videolarına da mı ulaşamadın?

Artık bu millet sizin gibi İrancı saadetiz Saadetçilerin, Yahudi’yle muharip gibi görünüp Yahudi’yle müttefik olan ve bugüne kadar hiçbir Siyonist’le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran’la dost olmasının Ehl-i Sünnet’e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir. Dolayısıyla siz bizi değil başkalarını kandırmaya uğraşın.”