AKP'li milletvekili, AKP'li belediyeye 2,1 milyon liralık akaryakıt satmış!

Görevinden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait 'Nanoksia' adlı şirketin, Ticaret Bakanlığı’na piyasanın üzerinde bir fiyatla dezenfektan satması tartışılmaya devam ederken, AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da Urfa’daki AKP'li Akçakale Belediyesi’nden 2,1 milyon liralık akaryakıt sattığı açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Sarı'nın haberine göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 1 Eylül 2020 tarihinde Akçakale Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü “Akaryakıt Alım İşi” adı altında 400 ton motorin ve 10 ton kurşunsuz benzin alımı için bir ihale düzenledi. İhalenin dökümanlarını iki şirket alırken ihaleye sadece Akay Petrol Şirketi katılarak 2 milyon 171 bin TL teklif verdi. AKP’li Belediye ile şirket arasında da 5 Ekim tarihinde tam bir yıllık sözleşme imzalandı.

“Akaryakıt Alım İşi” ihalesi için hazırlanan ihale dosyanın 10’uncu Maddesine "İhaleye sadece ilçe merkezinde bulunan firmalar katılabilecektir" ibaresi de eklenerek Akçakale ilçe merkezi dışındaki şirketlerin ihaleye katılması engellendi.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci Maddesinde, "İdareler, ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" denilerek ihalelerde rekabetin sağlanması gerektiği vurgulanıyor.