AKP’li milletvekili, “ABD Büyükelçiliği, McDonald’s kasiyer adaylarına vize vermemeli” tweet’ini tepkiler üzerine sildi

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki gösteren vatandaşlar hakkında dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Özel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma sağladığı yönündeki iddialara ilişkin ABD Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

Eleştirenleri "kasiyer adayı" olarak tanımladı

Bu açıklamanın yalan olduğuna dair gelen eleştirilere kızan AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atıp eleştiride bulunanları "McDonalds kasiyer adayları" olarak tanımladı.

Özel, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen paylaşımını bir süre sonra sildi.