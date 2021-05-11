AKP'li Metiner: Meral Hanım, HDP’yi tümden karşısına alamıyor; aynı ittifak sistemi için önümüzdeki seçimde de beraber davranmaya mecbur

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Metin Metiner, "Meral Hanım, HDP’yi tümden karşısına alamıyor. Çünkü aynı ittifak sistemi için önümüzdeki seçimde de beraber davranmaya mecbur. Evet, mecbur diyorum, çünkü Kemal Bey neyi yapmaya mecbursa Meral Hanım da onu yapmaya mecbur" dedi.

Metiner, "CHP’yi Kemal Bey üzerinden dizayn etme çabası başarılı oldu. MHP’yi Meral Hanım üzerinden ele geçirme operasyonu ise başarısız kaldı. Bu operasyonların arkasında hangi güç odaklarının olduğu artık herkesin malumu. O yüzdendir ki her ikisi de birbirinden ayrılamaz. Dolayısıyla CHP üzerinden HDP ile gerçekleştirilen ittifak sisteminin dışına Meral Hanım kendini çıkartamaz. Ama Meral Hanım şunu görüyor: HDP, İYİ Parti için çok ciddi bir siyasi risk. Bu ittifak düzeneği İYİ Parti’nin tabanında ciddi kırılmalar doğuruyor" ifadesini kullandı.

Metiner, "Meral Hanım’ın, 'HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyorum' demek mecburiyetinde kalmasının tek sebebi de bu. Oysa biliyoruz ki Meral Hanım en başında HDP’yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak tesmiye etmişti. Şimdi ise akıl verme yoluna gidiyor. 'Ey HDP, işimizi zorlaştırma! Sen ilk turda kendi adayını çıkart, biz de senden ötürü bize gelebilecek eleştirilerden kurtulalım!' Şimdi sormanın tam vaktidir: Madem HDP’yi PKK terör örgütünün partisi olarak gördüğünüzü açıkladınız, o halde size ne HDP’nin ne yapıp yapmayacağından?" ifadelerini kullandı.

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