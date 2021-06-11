AKP'li Metiner: Kürtleri yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur

Yeni Şafak yazarı, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner bugünkü yazısına ikinci kez hakkında kapatma davası açılan HDP ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

HDP’nin sosyalist ideolojiyi benimsemiş Türk ve Kürt kesimlerin partisi olduğunu ifade eden Metiner, partiye kapatma davası açılmasıyla ilgili “HDP’yi daha önce siyasal düşünceleri dolayısıyla kapatılan Milli Görüş’ün partileriyle mukayese etmek yanlıştır” dedi.

Parti kapatmanın çözüm olmadığını savunanlara “Peki gazete, dergi, televizyon, dernek ve banka kapatmak çözüm müdür? diye soran Metiner, "Terörle mücadeleyi sadece teröristle mücadeleye indirgeyen bakış açısına sahip bir demokratik devlet gösterilemez. Terörle mücadele topyekûn bir mücadeledir. Burada sadece imha yoktur, kazanımcı politikalar da belirleyici öneme sahiptir. Güvenliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz, ama güvenlikçi politikaların demokrasiyi boğmasına da izin verilemez. Buradaki denge doğru kurulmazsa, sorun kangrene dönüşür” dedi.

Metiner yazısına şöyle devam etti;

“Şimdi siyaseten diyeceklerime özellikle Cumhur İttifakı’nın partileri, özellikle de AK Parti kulak vermeli: HDP’yi besleyen sosyoloji iyi analiz edilmezse, özellikle HDP’nin ana damarını oluşturan dindar-milliyetçi Kürtlerin hassasiyetleri ve talepleri doğru okunmazsa, en önemlisi de onları kazanacak yeni bir siyasi akıl devreye alınmazsa, HDP’nin kapatılması tek başına çözüm olmaz. Bu işi mahkemeye havale etmekle sorunu çözmüş olmayız. Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline!”

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN