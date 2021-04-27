AKP'li Metiner: HDP, Müslüman Kürt halkının bağrına saplanmış bir hançerdir

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" açıklamasına ilişkin olarak, "HDP kalkıp masum sivil Kürtleri zalimce katleden Ermeni çetecileri savunuyor" dedi. Metiner, "HDP, Müslüman Kürt halkının bağrına saplanmış bir hançerdir" görüşünü savundu.

Metiner, "Suriye’nin kuzeyindeki yerleşik Kürt halkı, PKK’nın zulmünden ve katliamından kaçarak Türkiye’ye ve Irak’ın kuzeyindeki Barzani bölgesine sığındılar. Türkiye’de PKK eliyle Kürtlere yapılan baskı ve katliamları hatırlatmama gerek yok. Bosna’da dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandı. Başta ABD olmak üzere Avrupa bu soykırıma uzun yıllar sessiz kaldı. Madem soykırımları anma konusunda bu kadar isteklisiniz, peki niçin Bosna soykırımını anmazsınız? Neyse, gelelim biz HDP’nin o derin ihanetine ve utancına… Bütün tarihi belgelerde yazılıdır: Ruslarla iş birliği yapan Hınçak ve Taşnaksutyun terör örgütlerine mensup çeteciler en fazla masum Kürt köylülerini öldürmüşlerdir. Doğu Anadolu’nun her bir toprağı buna tanıktır" dedi.

Metiner, yazısında "HDP’nin o ihanetçi yöneticileri atalarına sormuş olsalardı Ermeni çetecilerin hunharca nasıl katliam yaptıklarını anlatırlardı kendilerine. Hoş, anlatsalardı ne fayda! Efendilerinin dediklerini demeye devam ederlerdi. HDP’nin o kuklaları başka tarihçilerin anlatımlarını dikkate almazlar bilirim. O yüzden kendilerine sadece ABD’li general Harbord’un tarihi raporundan kısa bir tespiti hatırlatmakla yetineyim: 'Ermeniler Kürtleri bile zalimce katletmişlerdir. (…) Ermeni çeteciler Rus Bolşevikleriyle birlik olarak en zalim şartlar altında çok sayıda Kürt’ü katletmiştir.' Şimdi HDP kalkıp masum sivil Kürtleri zalimce katleden Ermeni çetecileri savunuyor. Bir de utanmadan-arlanmadan kalkıp 'Kürt halkının siyasi temsilcisi' olduğunu söylüyor. Ne ilginçtir, kendini milliyetçi-ülkücü diye tanımlayan İYİ Parti Başkanı Meral Akşener de HDP için öyle demişti" görüşünü dile getirdi.

Metiner, "HDP bildirisinde öne çıkan bir husus nedense tartışılmadı. Oysa 'Ermeni soykırımı' iddiasından daha vahim bir iddiadır bu. Sadece 'etnik soykırım'dan değil, hayatın her alanından söküp atmayı içeren bir soykırım olgusu öne çıkartılıyor. Sadece Ermenilere değil bilumum başka din ve etnik topluluklara karşı da topyekûn bir soykırım yapıldığı iddiası, 'Anadolu Hristiyansızlaştırıldı' teziyle sonlandırılıyor. HDP Müslüman Kürt halkının bağrına saplanmış bir hançerdir. PKK/HDP Kürtleri İslâmsızlaştırma projesinin adıdır" görüşünü savundu.

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