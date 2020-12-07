AKP'li Metiner'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasıyla ilgili yorum: Taşlar yerine oturur

AKP'li Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasını yorumlayarak; "Kemal bey Cumhurbaşkanlığına aday olacağınızın sinyalini vermeniz bizi çok memnun etti. Kesinlikle olmalısınız. Taşlar yerine oturur." dedi.

"Kesinlikle olmasınız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini değerlendiren Mehmet Metiner'in yaptığı açıklama şöyle:

"Kemal bey Cumhurbaşkanlığına aday olacağınızın sinyalini vermeniz bizi çok memnun etti. Kesinlikle olmalısınız. Taşlar yerine oturur.

Herkesin safı belli olur. Takiyye siyaseti son bulur.

Maskeler düşer. Türk siyaseti adına azımsanmayacak bir kazanımdır bu."