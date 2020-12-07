T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Metiner'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasıyla ilgili yorum: Taşlar yerine oturur

07 Aralık 2020 23:56

AKP'li Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasını yorumlayarak; "Kemal bey Cumhurbaşkanlığına aday olacağınızın sinyalini vermeniz bizi çok memnun etti. Kesinlikle olmalısınız. Taşlar yerine oturur." dedi. 

"Kesinlikle olmasınız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini değerlendiren Mehmet Metiner'in yaptığı açıklama şöyle:

"Kemal bey Cumhurbaşkanlığına aday olacağınızın sinyalini vermeniz bizi çok memnun etti. Kesinlikle olmalısınız. Taşlar yerine oturur.

Herkesin safı belli olur. Takiyye siyaseti son bulur.

Maskeler düşer. Türk siyaseti adına azımsanmayacak bir kazanımdır bu."

 

ETİKETLER

mehmet metiner
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24