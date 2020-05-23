AKP'li Metiner'den Bülent Arınç ve Kuzu'ya tepki: Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır!

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, bugünkü köşesinde eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile AKP'li Burhan Kuzu'yu isim vermeden eleştirdi. Metiner, "Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır!" yorumunu yaptı.

AKP'li Kuzu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki "Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum" paylaşımına göndermede bulunan Metiner, "Cumhurbaşkanımızın kendilerine tevdi ettiği sıfatları üstünde taşıyanlar artık sadece kendileri değildirler. Sözleri bin tartarak konuşmak mevkiindedirler. Gazi Mustafa Kemal’in dönemin Padişahının oluruyla Samsun’a gönderildiğini artık herkes biliyor. Hiç gereği yokken 19 Mayıs’ta münhasıran Padişah övgüsü yapmak doğrusu siyasi akılla bağdaşır bir tutum değildir. Cumhurbaşkanımızı hak etmediği polemiklerin içine çekmek yanlıştır." düşüncesini dile getirdi.

Kuzu'nun ardından Arınç'ın Arınç'ın, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili ölenler için ezanlardan sonra dua okunmasına yönelik açıklamasına işaret eden Metiner, "Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır! Yaşasın akl-selim!" ifadesini kullandı.

Metiner yazısında, "Üzülerek izliyorum. Bizi yandaşlıkla suçlayanlar yandaşlıkta bizi geçtiler. Utanmasalar İmamoğlu’nu “siyasi Mehdi!” olarak takdim edecek yandaş kraliçeler türedi. Demek ki mutlak iktidarın sahibi olsalar o gazeteci diye geçinenler kim bilir o güç sahipleri karşısında nasıl da secdeye kapanacaklar!" değerlendirmesinde bulundu.

Yazının devamı için tıklayın

Bülent Arınç ne demişti?

Youtube’da Kemal Öztürk’ün programına katılan Arınç, "Böyle yaparak insanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Bana kalırsa ben bu bir ‘bid’at’tır” demişti.