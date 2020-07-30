AKP'li Metiner: Başka cemaatlerle temasımız var; yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz

CNN Türk’te katıldığı bir tartışma programında konuşan Metiner, AKP'nin dini cemaatlerle olan ilişkisine dair konuştu. Programda Atatürk’ü hedef alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden, AKP’nin Fethullahçı yapıyla girdiği ilişki konusunda savunma yapmak isteyen Metiner, "Bugün de başka cemaatlerle temasımız var. Yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz. İhanet, ortaya çıktığında anlaşılır" dedi.

Metiner programda şu ifadeleri kullandı:

"Her kesimin içinde fanatikler var. Atatürk’ü sevenler var, sevmeyenler var. Böyle bir mecburiyet de dayatamazsınız. Ama bu ülkenin ortak değerine asla kimsenin hareket etmesine izin vermeyiz. Lanet okumasına asla izin vermeyiz. Duayı fazlasıyla hak eder. Ama ‘Atatürk’ü neden sevmiyorsun’… Bırak da insanlar kimi sevip sevmeyeceklerine kendileri karar versin. Geçmişle ilgili önerim şu… Ali Erbaş’ı birkaç kalem fırçasıyla ifade etmek doğru değil. Şöyle doğru değil, biz geçmişini biliriz çünkü. Ama 17-25 Aralık’a kadar, başkalarının dini cemaatlerle çok fazla teması olmayabilir. Biz dini cemaatlerle çok fazla iç içe olduğumuz için, bizim temasımızın olmasında hiçbir yanlışlık yok. Şu anda da temasımızın olduğu cemaatler var. Yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz. İhanet ortaya çıktığında anlaşılır."