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AKP'li Metiner: Başka cemaatlerle temasımız var; yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz

"Biz dini cemaatlerle çok fazla iç içe olduğumuz için, bizim temasımızın olmasında hiçbir yanlışlık yok"

30 Temmuz 2020 20:14

Eski AKP Milletvekil Mehmet Metiner, ''Bugün de başka cemaatlerle temasımız var. Yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz'' dedi.

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