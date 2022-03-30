AKP'li Meram Belediyesi Başkanı Mustafa Kavuş, 44.5 milyon liraya ihale edilen Millet Bahçe­si'nin artan inşaat maliyetleri nedeniyle 100 milyon liraya mal olabileceğini söyledi.

Konya'da Meram Bele­diyesi Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tara­fından yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatına ilişkin açıklamalarda bu­lundu. 44.5 milyon liraya ihale edilen Millet Bahçe­si'nin artan inşaat maliyet­lerinin ardından 100 mil­yonu bulacağını kaydeden Kavuş, “44.5 milyon lira rakam ortada. Ama şu an o paraya o yerin kapısından girip üç adım atamazsı­nız. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Muhtemelen o rakamlar ihale ve iş bitti­ğinde 100 milyona ulaşmış olacak. Ama biz rakamları revize etmek, ihale yapıldı­ğı haliyle yine orada koru­yoruz” dedi.

108 bin metrekarelik alan

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, eski Atatürk Stadyu­mu'nun yerine, inşası devam eden Konya Millet Bahçesi için Başkan Kavuş şu bilgileri verdi: “Kon­ya'mızın ilk millet bahçesi Dutlukır bölgesindeki Meram Millet Bahçesi. Çok da güzel hizmet veri­yor. Şimdi Konya'nın ve Meram'ın ikinci millet bahçesi eski stadyumun olduğu yere inşa ediliyor. Önümüzdeki yaz aylarının başında da açılmış olacak. 108 bin metrekarelik bir alanda göletleri, spor alan­ları, tarihten örnek alarak yapılmış kafeterya, millet kıraathanesi gibi alanların da olduğu içerisinde Sela­haddin Camii'nin inşasının da devam ettiği bir bölge.”