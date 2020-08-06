AKP’li Mehmet Metiner: Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz; KADEM düşmanımız mı bizim?

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği'ne yönelik eleştirilere, "Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz; KADEM düşmanımız mı bizim?" sözleriyle tepki gösterdi.

"O günlerde bu sözleşmeyi eleştiren hiç kimsenin varlığını hatırlamıyorum. Ne öncesinde ne mecliste kabul edilirken." diyen Metiner, "Bugün sözleşme karşıtlığını şahsi kahramanlığa veya Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı bir tür güç gösterisine dönüştürmek isteyen malum zevat o gün neredeydi?" ifadeleriyle isim vermeden Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ı eleştirdi.

Metiner, "Aradan dokuz yıl geçtikten sonra kızılca kıyamet kopartıyorlar. En fenası işi 'Erdoğan’ın/Ak Parti’nin sonu olur. Oy-moy yok!' noktasına taşıyorlar? Sözleşmenin o tarihteki mimarı Fatma Şahin’e o günlerde övgüler yağdıranlar ne oldu da bugün nahoş sözlerle saldırıda bulunma gereği duydular? Her seferinde Cumhurbaşkanımızın muhterem kızı Sümeyye Erdoğan’ın ve dolayısıyla KADEM’in adını bizzat anarak bizim mahallemizde husumet tohumları ekmek de neyin nesidir, hangi akla hizmettir?" diye sordu.

Metiner, "Allah’ın ayetlerini birbirimize karşı silah olarak kullanmak din jandarmalığından öte bir anlam taşımaz. Hem fikir özgürlüğünden bahsedeceksiniz hem Allah’ın ayetlerine uygun doğru düşünen yegane insanlar olduğunuz algısı oluşturacaksınız, nedir bu yaptığınız şey Allah aşkına! Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz? Yeni bir Sıffin savaşı çıkartmak değilse niyetiniz lütfen üslubunuza dikkat edin. Sadece siz bu dinin sahibi değilsiniz. Jandarması hiç değilsiniz. Eleştirdiğiniz kardeşleriniz de en az sizin kadar sözünü ettiğiniz konularda hassasiyet sahibidirler. Hele Cumhurbaşkanı Erdoğan bin kat daha duyarlıdır." düşüncesini dile getirdi.

Metiner, "Herkes bir diğerini suçlamadan görüşünü açıklamalı. Açıkladı da. Buradan bir maraza çıkartmak niye? Bir husumet cephesi oluşturmak niye? Biz kardeşlik hukukuna ve davamıza zarar gelmesin diye tüm taraflara kardeşane uyarılarda bulunurken birileri kalkıp kendilerini bu uyarılardan beri görüyorsa, yetmezmiş gibi bizi KADEM’ci, sözleşme’ci diye suçluyorsa ee pes doğrusu!" değerlendirmesinde bulundu.

Metiner, "KADEM düşmanımız mı bizim? KADEM sözleşmenin hem olumlu hem olumsuz yanlarına birden dikkat çekerek inanç hassasiyetlerimize uygun bir duruş sergiliyor. Kimilerimiz de topyekun sözleşme karşıtlığı yapıyor. Bu görüş ayrılığı KADEM’in sözleşme üzerinden eleştirilen menfi ve yıkıcı anlayışa sahip çıktığı anlamına gelmez ki KADEM’i kalkıp o birileriyle aynı karenin içine yerleştiriyorsunuz. Yapmayın etmeyin lütfen!" yorumunu yaptı.

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Ne olmuştu?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı AK Parti dava hazırlığında olduğunu duyurdu.Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan KADEM'i hedef aldı, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar için 'fahişe' kelimesini kullandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de isim vermeden Dilipak’ı eleştirdi.

TIKLAYIN - Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesi için AKP'den dava hazırlığı

TIKLAYIN - AKP kurucularından Ayşe Böhürler'den Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesine tepki: Ayıp ki ne ayıp!