AKP’li Meclis üyesine, rektörü tehdit suçlaması: “Sana evlat acısı yaşatırım” dedi, savcılık takipsizlik verdi

Erzurum’da üniversiteye tahsisli alanda kafe işleten ve üniversiteyle mahkemelik olan AKP’li Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Bulut, sosyal medya hesabından “Kalemini kırdırma, sana evlat acısı yaşatırım. Akıllı ol hoca” paylaşımı yaptı. Üniversite yönetimi, Bulut’un Rektör Ömer Çomaklı’yı hedef aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık takipsizlik kararı verirken, Bulut paylaşımına ilişkin olarak, “Birisi bir paylaşım yapmıştı onu kopyalamıştım. Yanlışlıkla kendi hesabımdan paylaşmışım. Hocayla ilgisi yok” dedi.

Kafe alanı mahkemelik oldu

Erzurum’da Kazım Karabekir Stadyumu’nun karşısında Atatürk Üniversitesi’ne tahsisli 2 milyon 896 bin metrekarelik arazi içerisinde kafe olarak işletilen bir dönüm büyüklüğündeki alanla ilgili anlaşmazlık yaşanınca, konu yargıya taşındı. Yargı süreci devam ederken, Bulut Rektör Ömer Çomaklı’yı tehdit iddiasıyla da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu alan Ahmet Küçükler’in belediye başkanlığı döneminde 2005 yılı sonunda işgaliye ücreti karşılığında işletmeye açıldı. Meclis Üyesi Bulut, alanı kiralarken “kamelya park” adıyla ticari faaliyetine başladı. Rektör Ömer Çomaklı’nın üniversiteye 2016 yılında atanmasından bir yıl sonra yapılan incelemede ise, alanın üniversiteye tahsisli olduğu ve belediye tarafından usulsüz bir şekilde kiralandığı iddia edildi. Bunun üzerine belediyeye başvuran üniversite yönetimi, alanın kiralanmasının üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

2020’de yeniden kiralandı

Bu sırada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi arasında 2010 yılında gerçekleştirilen 10 yıllık kiralama protokolü 2020 yılında tekrarlandı ve protokole “Üniversite çit ve duvar alanı içinde kalan ticari işletmelerin Atatürk Üniversitesi tarafından, dışında kalan alanların ise milli emlak tarafından kiralanması” maddesi eklendi. Arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğü kontrolüne geçerken Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu maddeye dayanarak ticari faaliyet gösterilen alanı bilirkişi gözetiminde belirlenen kira oranı ile mevcut kiracıya yeniden kiraladı.

Kalemini kırdırma, uyarmadı deme

Atatürk Üniversitesi, kafe olarak işletilen alanın tahliyesi için yargıya başvurdu. İddiaya göre yargı süreci devam ederken Meclis Üyesi Abdulkadir Bulut, sosyal medya hesabından Rektör Ömer Çomaklı’yı hedef aldı. Bulut, 10 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ömrünün son günlerinde bana kalemini kırdırma, efendi efendi edebinle işinle ilgilen. Sana evlat acısı yaşatırım, uyarmadı deme. Akıllı ol hoca. Susuyorsam sebebi var.”

Bulut, kısa süre içerisinde paylaşımını sildi. Üniversite yönetimi Rektör Çomaklı’nın hedef alındığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunurken savcılık şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi.

Paylaşımı doğruladı, “yanlışlıkla” dedi

T24’ün sorularını yanıtlayan Bulut, yaptığı paylaşımı doğrularken, kimseyi hedef almadığını belirterek, şunları söyledi: “Sosyal medya hesabımdan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı hakkında herhangi bir tehdit söz konusu değildir. Paylaşımımın hocayla da ilgisi yok, kimseyle ilgisi yok. Birisi bir paylaşım yapmıştı onu kopyalamıştım. Yanlışlıkla kendi hesabımdan paylaşmışım. Kısa sürede de sildim. Rektör hocayı severim, sayarım kendisi bizim büyüğümüzdür. Üniversitenin avukatları bu paylaşımı alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bizler de ifademizde ne hocayı ne de bir başkasını tehdit etmediğimiz gibi bu üslup şeklinin bizim hayatımızda olmadığını ifade ettik. Savcılık takipsizlik verdi” dedi.

Arazi ile ilgili ise yargı sürecinin tamamlandığını ifade eden Bulut, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olan Atatürk Üniversitesine tahsis edilmiş 23 Ada 37 parsel ortasından parsel ayırma işlemi yapılmış, bu alan E-80 Şehirler arası Karayolu için terk edilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğüne tescil edilerek terk edilen bu alanda Karayolları, çift şeritli çift yönlü yol yaptı. Şehirler arası yolların peyzajı, bakım ve onarım çalışmaları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalandı. Protokol gereği belediye, bu parselde 2005 yılında yeşil alan ilan ederek yürüyüş ve koşu yolu ile dinlenme alanları oluşturdu. Bu alanların korunması, bakımı ve işletmesi için de kiralama yöntemi ile bana kiralandı. Kira ücretleri düzenli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesine ödendi. 2018 Yılında Atatürk Üniversitesi, planlar üzerinde bu yerin kendilerinin tasarrufu altında olduğunu, hazinenin üniversiteye tahsis ettiğini bildirdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Karayolları, Belediye ve Üniversite arasında ihtilaf bir türlü giderilemedi. Uzun görüşmeler sonucunda işletme ile üniversite arasında kamelyaları kapsayan 500 metrekare alan için 5 bin 100 TL karşılığında kira sözleşmesi yapıldı. Aynı yıl içerisinde Hazine arazisi olan bu alanda Milli Emlak Müdürlüğü kiralamanın Hazine ile yani Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğini tarafımıza bildirdi. Her 10 yılda bir yenilenen protokol, Rektörle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü tarafından 2020 yılında yenilenerek imza altına alındı. Hal böyle iken bizler de Milli Emlak Genel müdürlüğünün kiralama ile ilgili genel tebliğinde tahsisli olan ya da tahsisli olmayan Hazineye ait yerlerde üçüncü şahıslara kiraya verilemez hükmü uyarınca Atatürk Üniversitesi ile kira sözleşmemizi iptal etme gerekliliği doğdu ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzaladık.”

Yapı kayıt belgesi hukuka aykırı çıktı

Bu arada, Bulut’un 2018 yılının Haziran ayında imar barışı kapsamında e-devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak aldığı yapı kayıt belgesinin ise hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde Bulut’a yazılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 23 ada 37 parselin Atatürk Üniversitesi’ne tahsisli olduğu, bu parsel üzerinde bulunan Kamelya Park isimli işletmenin sahibi Abdülkadir Bulut tarafından alınan yapı kayıt belgesinin hukuka aykırı olması nedeniyle, alınan yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi ve ilgili hakkında adli ve idari müeyyidelerin uygulanması istenilmiştir. Konuya ilişkin müdürlüğümüz imar denetçileri tarafından rapor düzenlenmiş olup anılan rapora istinaden Abdülkadir Bulut tarafından alınan yapı kayıt belgesi sistem üzerinden iptal edilerek, suç duyurusunda bulunulmuştur.”