AKP'li meclis üyesi Yetim: Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış

Şanlıurfa AKP Büyükşehir Belediyesi Üyesi Tayyar Yetim, Kent Konseyi Başkanlığı görevine yeniden aynı ismin seçilmesi üzerine "Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Samed Balçık’ın haberine göre, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

Saraç'ın yeniden seçilmesi, AKP içerisinde tepkiye neden oldu. Şanlıurfa AKP Büyükşehir Belediyesi Üyesi Tayyar Yetim, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış. Parti aleyhine kim varsa o bizim adam oluyor" ifadelerini kullandı.

Tayyar Yetim, yaptığı paylaşımının partisiyle bir uzlaşmazlık olarak anlaşılmaması gerektiği söyledi. Partisinde bazı isimlerin hakkı olmadığı halde bazı görevlere getirilmesine tepkili olduğunu söyleyen Yetim, buna örnek olarak da 'yeşil alan' gaspı iddialarıyla bilinen Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Tayyar Yetim'in yapılan seçimde yeniden aynı göreve getirilmesini gösterdi.

Adil Saraç'ın kurucusu olduğu özel İlgi Okulları, AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından Karaköprü'de halkın ortak kullanım alanı olan 5 dönümlük parkı okul alanına katmasıyla tartışma konusu olmuştu.