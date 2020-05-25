AKP'li meclis üyesi Hamdullah Arvas'tan kadın cinayetleri yorumu: Hikâye aynı, özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantı

AKP İstanbul Büyükşehir ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, son yıllarda öldürülen kadınların gayrimeşru yaşantı içinde olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.

Muğla’da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar’ı etiketleyen Arvas’ın tepki çeken sosyal medya paylaşımları şöyle:

“Dikkat edin son yıllarda soysal medyada özellikle #zeynepsenpinar benzeri kadın ölümleri gündeme getiriliyor. Hikâye aynı özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi. Sizce bu tesadüf mü, yoksa maksatlı yapılan bir algı yönetimi mi. #EdepYahu. Aynı zamanda demogojik sahte mesajlara ve ölünün üzerinden siyaset yaparak bu yaşantı türünü normalleştrimeye çalışan sözüm ona kendine çağdaş diyen ahlak yoksunu zavallılaradır tepkim.”

Paylaşımlara yönelik tepkilere ise Arvas şu ifadelerle yanıt verdi:

"Müslüman uyanık olmak zorunda"

"Paylaşımımdaki vermek istediğim mesaj: Son dönemlerde yaşanan özellikle genç kadın ölümleri genelde gayrimeşru ilişkilerle kurulan hayatlarda olduğu ve bu ilişki türünün yanlış olduğudur. Bu paylaşımımdaki mesajım net tabii anlayana ve anlamak isteyene. Öldürülen kız çocuğunun ölümüyle alakalı herhangi bir düşünce paylaşmadım, zira ne olursa olsun kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Üzücü olan tarafı da bizim insanımız dediğimiz siyasilerden ve yöneticilerden bu tarz maksatlı yapılan ve toplumu ahlaken asimile eden operasyonlara destek çıkması. Müslüman uyanık olmak zorunda…”